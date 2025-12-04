Матвей Сафонов рассказал о подготовке к ближайшему матчу «ПСЖ»
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о подготовке к ближайшему матчу. 6 декабря парижанам предстоит встретиться с «Ренном». В прошлом туре «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 0:1.
Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Планировалась парочка выходных, но я обменял их на индивидуальные тренировки. Недельный цикл подготовки к матчу как раз позволяет качественно поработать и успеть восстановиться к следующему матчу.
Сейчас готовимся к «Ренну». Нужно очистить голову после неприятного результата и вернуться на первую строчку. Все мысли об этом», — написал Матвей Сафонов в своём телеграм-канале.
В нынешнем сезоне Матвей Сафонов не сыграл за «Пари Сен-Жермен» ни одного матча.
