Матвей Сафонов рассказал о подготовке к ближайшему матчу «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о подготовке к ближайшему матчу. 6 декабря парижанам предстоит встретиться с «Ренном». В прошлом туре «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 0:1.

«Планировалась парочка выходных, но я обменял их на индивидуальные тренировки. Недельный цикл подготовки к матчу как раз позволяет качественно поработать и успеть восстановиться к следующему матчу.

Сейчас готовимся к «Ренну». Нужно очистить голову после неприятного результата и вернуться на первую строчку. Все мысли об этом», — написал Матвей Сафонов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Матвей Сафонов не сыграл за «Пари Сен-Жермен» ни одного матча.