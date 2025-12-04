Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов рассказал о подготовке к ближайшему матчу «ПСЖ»

Матвей Сафонов рассказал о подготовке к ближайшему матчу «ПСЖ»
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о подготовке к ближайшему матчу. 6 декабря парижанам предстоит встретиться с «Ренном». В прошлом туре «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 0:1.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Планировалась парочка выходных, но я обменял их на индивидуальные тренировки. Недельный цикл подготовки к матчу как раз позволяет качественно поработать и успеть восстановиться к следующему матчу.

Сейчас готовимся к «Ренну». Нужно очистить голову после неприятного результата и вернуться на первую строчку. Все мысли об этом», — написал Матвей Сафонов в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Матвей Сафонов не сыграл за «Пари Сен-Жермен» ни одного матча.

Материалы по теме
Матвей Сафонов: мне не стрёмно сказать, что я второй вратарь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android