«Царь». Александр Бубнов обозначил самого талантливого российского тренера

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, кого считает самым талантливым российским тренером прямо сейчас. По мнению Бубнова, им является Александр Мостовой, не имеющий тренерского опыта.

— Кто самый талантливый российский тренер прямо сейчас в РПЛ? У нас есть Семак, есть Мусаев, есть Галактионов.

— Семак не талантливый, Семак уже признанный. А талантливый — это значит, что есть какая-то перспектива. Кто?

— Галактионов? Вадим Романов есть. И Ролан Гусев.

— Да, их много. Шпилевского можно было бы. Но он белорус. Короче, я скажу так… Самый талантливый, которому не дают работать, это Царь (Александр Мостовой. — Прим. «Чемпионата).

— А как талант его определить?

— Талант когда раскрывается? Когда дают работать, а здесь человеку не дают работать, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».