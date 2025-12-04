Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Царь». Александр Бубнов обозначил самого талантливого российского тренера

«Царь». Александр Бубнов обозначил самого талантливого российского тренера
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, кого считает самым талантливым российским тренером прямо сейчас. По мнению Бубнова, им является Александр Мостовой, не имеющий тренерского опыта.

— Кто самый талантливый российский тренер прямо сейчас в РПЛ? У нас есть Семак, есть Мусаев, есть Галактионов.
— Семак не талантливый, Семак уже признанный. А талантливый — это значит, что есть какая-то перспектива. Кто?

— Галактионов? Вадим Романов есть. И Ролан Гусев.
— Да, их много. Шпилевского можно было бы. Но он белорус. Короче, я скажу так… Самый талантливый, которому не дают работать, это Царь (Александр Мостовой. — Прим. «Чемпионата).

— А как талант его определить?
— Талант когда раскрывается? Когда дают работать, а здесь человеку не дают работать, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Лига балбесов». Александр Бубнов прокомментировал высказывание Дмитрия Губерниева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android