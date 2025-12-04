Скидки
«Какой год он уходит уже?» Матвей Сафонов — о Сперцяне и «Краснодаре»

«Какой год он уходит уже?» Матвей Сафонов — о Сперцяне и «Краснодаре»
Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне. Ранее сообщалось, что армянский хавбек может покинуть клуб.

— Есть у тебя уверенность, что есть хорошие клубы, которые готовы Эдика подписать?
— Какой год он уходит уже? Третий? Третий год он пытается уйти. Если бы были какие-то хорошие, прям действительно чёткие предложения, думаю, что он бы просто ушёл. Условно, у меня появился [вариант] с «ПСЖ», я в первое же трансферное окно ушёл. И всё. Я не знаю, какие там реалии.

Возможно, есть какие-то ограничения в плане оплаты и всего такого. Понятно, что всё это может быть, — сказал Сафонов в новом выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

