Владимир Быстров оценил победу «Балтики» над «Спартаком» в меньшинстве
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Балтикой». Победу со счётом 1:0 одержали калининградцы, с 30-й минуты игравшие в меньшинстве.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Талалаеву удалось хорошо настроить свою команду на «Спартак». В любом полумоменте они бегут, кайфуют от футбола, сами себе хлопают, без всякой боязни делают подкаты в штрафной. Я смотрел и получал удовольствие. «Балтика» — это команда, от которой все ждут, что она опустится в таблице, перестанет бежать.
В итоге удаление тренера ещё больше их взбодрило. Главная заслуга Талалаева, что он не просто собрал игроков, а внушил им то, что они могут», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».
