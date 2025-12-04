Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров оценил победу «Балтики» над «Спартаком» в меньшинстве

Владимир Быстров оценил победу «Балтики» над «Спартаком» в меньшинстве
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался по итогам матча 17-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Балтикой». Победу со счётом 1:0 одержали калининградцы, с 30-й минуты игравшие в меньшинстве.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Талалаеву удалось хорошо настроить свою команду на «Спартак». В любом полумоменте они бегут, кайфуют от футбола, сами себе хлопают, без всякой боязни делают подкаты в штрафной. Я смотрел и получал удовольствие. «Балтика» — это команда, от которой все ждут, что она опустится в таблице, перестанет бежать.

В итоге удаление тренера ещё больше их взбодрило. Главная заслуга Талалаева, что он не просто собрал игроков, а внушил им то, что они могут», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

Материалы по теме
Владимир Быстров выбрал лучшего игрока «Краснодара» между Кордобой и Сперцяном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android