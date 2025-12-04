Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркиньосу вручили «Золотого кабана» на тренировке перед матчем с «Динамо»

Маркиньосу вручили «Золотого кабана» на тренировке перед матчем с «Динамо»
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос получил награду «Золотой кабан» как лучший игрок команды по версии болельщиков в сезоне-2024/2025. Награждение прошло на тренировке. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фото: Илья Никульников, «Чемпионат»

В сезоне-2024/2025 26-летний Маркиньос провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Награда вручается болельщиками «Спартака» с 2002 года. Её первым обладателем стал Владимир Бесчастных. В предыдущем сезоне лучшим игроком красно-белых по версии болельщиков был признан голкипер Александр Максименко.

Материалы по теме
«Спартак» может забыть про этот сезон. Зимой нужна новая стратегия
«Спартак» может забыть про этот сезон. Зимой нужна новая стратегия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android