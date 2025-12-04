Маркиньосу вручили «Золотого кабана» на тренировке перед матчем с «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос получил награду «Золотой кабан» как лучший игрок команды по версии болельщиков в сезоне-2024/2025. Награждение прошло на тренировке. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Фото: Илья Никульников, «Чемпионат»

В сезоне-2024/2025 26-летний Маркиньос провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Награда вручается болельщиками «Спартака» с 2002 года. Её первым обладателем стал Владимир Бесчастных. В предыдущем сезоне лучшим игроком красно-белых по версии болельщиков был признан голкипер Александр Максименко.