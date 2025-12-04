Семак ответил на вопрос о возможном вызове молодых игроков на зимние сборы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном вызове молодых игроков на зимние сборы сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

— Сергей Богданович, хотел спросить такой момент. Заглядывая немножко в будущее, точнее, в январь месяц, есть ли у вас, может быть, предварительный список, кого бы вы хотели бы видеть на сборах из молодых?

— Мы его сформируем. Я думаю, что это те ребята, которые с нами уже тренировались, принимали участие в наших матчах, международных в том числе. Круг, в принципе, понятен тех игроков, кто может с нами поехать на сборы. Нам нужно определить их количество и отсюда уже отталкиваться, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».