Аршавин обозначил, почему российским футболистам тяжело переходить в европейские клубы

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, почему российским футболистам тяжело переходить в зарубежные клубы. Отметим, что сейчас из россиян в Европе играют Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Александр Головин («Монако»), Фёдор Чалов и Магомед Оздоев (оба — ПАОК).

«Я думаю, что Кисляков и Батраков смогут [проявить себя за границей]. Вижу ли я проблему в том, что другие российские игроки себя не проявляют? Да нет, не вижу. У Головина же это получается.

Просто лучшим игрокам трудно уезжать [из России], потому что здесь они получают такие зарплаты, которые не потянут европейские клубы», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».