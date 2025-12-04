Матвей Сафонов: в «ПСЖ» первые три месяца от меня шарахались: «Кого мы купили?»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о своей адаптации в команде. Сафонов стал игроком парижан прошлым летом. В нынешнем сезоне Матвей не провёл ни минуты на клубном уровне.

— Ты чувствуешь, что прибавил за тот сезон?

— 100%, я прибавил.

— Сколько времени тебе потребовалось, чтобы осознать, что было тяжело, а сейчас, ну, я соответствую уровню?

— Ну, я три месяца… От меня шарахались: «Кого мы купили?», условно (смеётся). Понятно, что я утрирую. Но мне кажется, мне немного больше времени понадобилось, чем должно было. Три месяца — чтобы я хоть что-то начал показывать, знаешь. Сейчас я прошёл футбольную адаптацию на психологическом уровне — мне комфортно, я понимаю, что я могу, на меня нет дополнительного давления. Потому что оно было, тем более когда что-то не получается. У меня в жизни всё получалось достаточно быстро!

И здесь я понимаю, что есть такие люди [в команде], что я просто стою в сторонке. А там, в РПЛ, я был одним из тех, кто был среди одарённых! Это такой диссонанс: нужно принять и понять, что сейчас тебе нужно чуть больше работать, чтобы как минимум достать того уровня, который есть [у игроков «ПСЖ»], — сказал Сафонов в новом выпуске на YouTube-канале Smol Talk.