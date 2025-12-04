Семак: каждый год какой-то из клубов делает «Зениту» неприятный сюрприз

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о сложностях встреч с некоторыми середняками Мир Российской Премьер-Лиги.

— Сергей Богданович, с «Акроном» играли относительно недавно в Премьер-Лиге, сложный был матч. Плюс мы помним встречу год назад на «Газпром Арене», еще сложнее. Почему так трудно именно с «Акроном» в последний год не только «Зениту», наверное, но и всем командам?

— Не только с «Акроном», наверное. Просто очень долго я уже у руля «Зенита», за это количество времени, естественно, были подобные матчи. Я помню прекрасно, когда мы «Уфу» не могли обыграть или «Рубину» проигрывали. Каждый год какой-то из клубов делает нам неприятный сюрприз, скажем так. «Акрон»… Прошлогодняя игра, наоборот, для нас складывалась хорошо, за исключением ошибок, мячей пропущенных. Наверное, до сих пор мы не можем перебить наш xG по количеству моментов. Другие матчи по-другому складываются. Естественно, здесь нужно смотреть сквозь призму или игры, качества игры, или результата. Бывают матчи хорошие с точки зрения игры, однако не совсем устраивающие нас по результату. Бывают хорошие по результату, но не устраивающие нас с точки зрения качества игры. Поэтому я бы не стал говорить, что с каким-то из клубов у нас какие-то затяжные, неудачные серии. Каждая игра — это новая история. Нам сейчас нужно думать, как сыграть так, чтобы качество нашей игры позволило рассчитывать на хороший результат. Результат гарантировать никто не может, к сожалению, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».