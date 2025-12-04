«Хочется, чтобы он играл лучше». Семак — о выступлениях Гонду за «Зенит» в этом сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о неудачных выступлениях форварда Лусиано Гонду за сине-бело-голубых в нынешнем сезоне. На его счету 22 матча, два гола и два ассиста.

— Лусиано получает мало игрового времени. Чем вы недовольны в игре нападающих? Что им нужно, чтобы получать больше игрового времени, выходить в стартовом составе? И, может быть, какие-то планируются трансферы именно на этой позиции?

— Что нужно? Нужно играть и тренироваться, доказывая тренеру, что они готовы играть в стартовом составе. У наших нападающих у всех разные качества, разные сильные качества. У Соболева — борьба, Кассьерра хорош на приёме, Лусиано — движение, мобильность, борьба. Но, к сожалению, у Лусиано Гонду этот сезон такой… Прошлый – очень яркий, хороший был, а этот сезон не складывается так, как и нам хотелось бы, наверное, и ему. Такой, возможно, синдром второго сезона, где после первого сезона эмоционального игроки, когда приходят в новую команду, они эмоционально настолько заряжены, второй сезон поддерживать не всегда всем удаётся. Это и молодым игрокам присуще, и новичкам, которые приходят.

К сожалению, в этом году не всё получается. При его выходе он очень мало моментов имеет как нападающий, практически не создаёт, к сожалению. Это вопрос больше психологического характера в этом сезоне, когда не так получается. Нам хотелось бы, конечно, чтобы он играл лучше. Но это футбол, сейчас это складывается так, через два месяца после паузы может сложиться совсем по-другому. Как и Саша [Соболев] говорил, о конкуренции: забивал, появилась уверенность, в конце сезона был основным нападающим. Сейчас у одного, второго, или третьего игрока тоже бывают разные периоды. Будем надеяться, что у гонду этот период, такой неудачный, закончится и начнётся новый, удачный, — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».