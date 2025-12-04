«Хуже не будет». Бубнов — о планируемом продлении контракта Альбы с «Ростовом»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о планируемом продлении контракта главного тренера «Ростова» Джонатана Альбы с клубом. Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что контракт с тренером будет продлён.

«Для «Ростова» вот то, что продлевают контракт с Альбой, для игроков хорошо: они будут знать требования, никаких потрясений. И у него там вроде со всеми хороший контакт, и с молодёжью тоже всё в порядке, поэтому команда как чувствовала себя спокойно, так она и будет. Все задачи уже решены, хуже не будет, будет только лучше, на мой взгляд.

И они показали, когда Карпин ушёл, что как минимум хуже не стали. На мой взгляд, они даже лучше стали, раскрепощённее, и самое главное, там сейчас дана дорога молодёжи очень перспективной, и они будут прибавлять и себя увереннее чувствовать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».