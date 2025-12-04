Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хуже не будет». Бубнов — о планируемом продлении контракта Альбы с «Ростовом»

«Хуже не будет». Бубнов — о планируемом продлении контракта Альбы с «Ростовом»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о планируемом продлении контракта главного тренера «Ростова» Джонатана Альбы с клубом. Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что контракт с тренером будет продлён.

«Для «Ростова» вот то, что продлевают контракт с Альбой, для игроков хорошо: они будут знать требования, никаких потрясений. И у него там вроде со всеми хороший контакт, и с молодёжью тоже всё в порядке, поэтому команда как чувствовала себя спокойно, так она и будет. Все задачи уже решены, хуже не будет, будет только лучше, на мой взгляд.

И они показали, когда Карпин ушёл, что как минимум хуже не стали. На мой взгляд, они даже лучше стали, раскрепощённее, и самое главное, там сейчас дана дорога молодёжи очень перспективной, и они будут прибавлять и себя увереннее чувствовать», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Локо» и «Ростов» устроили в РПЛ перестрелку! Но новый камбэк не состоялся. LIVE
Live
«Локо» и «Ростов» устроили в РПЛ перестрелку! Но новый камбэк не состоялся. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android