«Великолепно себя чувствовал». Быстров вспомнил о работе с Карпиным в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров вспомнил о работе с Валерием Карпиным в московском клубе и обсудил деятельность тренеров по физической подготовке. Быстров выступал за красно-белых с 2005 по 2009 год.

«Когда я работал с Карпиным в «Спартаке», то великолепно чувствовал себя физически. Тогда был тренер по физподготовке, испанец — Оскар Гарсия. Сама подготовка плюс-минус одинакова во всех командах, но в какой-то момент накладывается усталость, и это влияет.

Мы со Спаллетти первый сезон тренировались одинаково, второй — тоже, а в третьем сезоне уже были на спущенных. Назовите мне хоть одного тренера по физподготовке, которого бы любили. Я ненавидел каждого тренера по физподготовке, но потом был благодарен каждому, когда что-то выигрывал», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

