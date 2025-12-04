Соболев ответил на вопрос о бомбардирской дуэли с Дзюбой в матче «Зенит» — «Акрон»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос о бомбардирской дуэли с форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой во встрече 18-го тура Мир РПЛ. Ранее Соболев заявлял, что намерен забить больше Дзюбы.

— Вы говорили, что в матчах с «Акроном» забьёте больше Дзюбы. Стоит ли нам ждать от вас гол? И знает ли об этом противостоянии сам Дзюба?

— Ну вы же видели, как это было сказано. Не видели? А чего тогда говорите. Я всегда говорю, что для меня самое главное — чтобы команда набирала три очка. А забью я больше него или он больше забьёт — неважно. Главное, чтобы «Зенит» набрал три очка. Я всегда об этом говорю.

— Но вам Артём ничего не писал по этому поводу?

— Нет, — цитирует Соболева сайт «Зенита».