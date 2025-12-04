Низовцев: «Спартак» играл лучше без Станковича на скамейке, а «Балтика» хороша всегда
Бывший футболист «Балтики» Максим Низовцев прокомментировал трёхматчевую дисквалификацию главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева. Российский специалист был наказан после удаления во встрече 17-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
«Талалаев пропустит матчи «Балтики» с «Зенитом» и «Ростовом» после зимней паузы. Но он уже сидел на трибуне и в Кубке, и в чемпионате. Команда к этому адаптирована, не вижу большой проблемы. Можно провести параллель с Деяном Станковичем. Но без него «Спартак» играл лучше, а «Балтика» всегда хороша — с Талалаевым на скамейке или без него. Для команды нет ничего критичного в его дисквалификации», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
