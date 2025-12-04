Александр Бубнов оценил, способен ли «Локомотив» побороться за чемпионство в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Локомотива» на победу в Мир РПЛ текущего сезона. После 17 туров железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

— Смотрите, вот тот состав, что у них сейчас есть, и тренер, который есть, те инвестиции, которые пришли к ним от Ротенберга, им дают очень большие шансы и возможности бороться за тройку. Не за чемпионство, ещё рано. За чемпионство не готовы. За тройку — да. Они сильнее на сегодняшний день, что бы там ни говорили, «Балтики», однозначно. Сильнее «Спартака». Однозначно сильнее «Рубина», ну а тех, кто внизу, не берём.

— А «Локомотив» сильнее ЦСКА?

— Ну не слабее. Совершенно точно не слабее. Вот поэтому за третье место они могут бороться спокойно. Какая разница в очках?

— У «Локомотива» – 34, у «Зенита» и ЦСКА — 36. А у «Краснодара» – 37. В трёх очках от лидера.

— Тем более, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».