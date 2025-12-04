Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк стал обладателем награды «Первая пятёрка» – 2025, сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги. Матвей набрал 474 баллов в голосовании, занявший второе место вингер армейцев Кирилл Глебов — 338.

«Матвей Кисляк – победитель премии «Первая пятёрка» – 2025! 86 экспертов из 100 назвали Матвея лучшим молодым игроком РПЛ. Второе место в рейтинге занял Кирилл Глебов, а Матвей Лукин стал пятым. Матвей Кисляк – девятый армеец в истории, победивший в премии. Первым был Игорь Акинфеев ровно 20 лет назад», — сказано в сообщении пресс-службы армейцев.

«Первая пятёрка» — национальная премия в российском футболе, существующая с 2002 года. Вручается лучшему молодому футболисту Мир РПЛ по итогам уходящего года. Лучшей молодой футболисткой признана нападающая «Краснодара» и полузащитник женской сборной России Арина Шуба.