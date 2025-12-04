Матвей Сафонов: у меня ощущение, что «Краснодар» не будет чемпионом РПЛ

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов полагает, что «Краснодар» не сможет завоевать чемпионский титул по итогам этого сезона. После 17 туров Мир РПЛ «быки» располагаются на первой строчке в турнирной таблице, имея в активе 37 набранных очков. «Краснодар» — действующий чемпион России.

— Back-to-back (следующий друг за другом) Champions будет «Краснодар»?

— Я думаю, что не будет. Почему-то у меня ощущение, что не будет, хотя очень хочу, чтобы так получилось, — сказал Сафонов в новом выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» сыграет на домашней арене с ЦСКА.