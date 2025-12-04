Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Четыре футболиста и Талалаев пропустят 18-й тур РПЛ

Четыре футболиста и Талалаев пропустят 18-й тур РПЛ
Комментарии

Полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев, защитник ЦСКА Матвей Лукин и нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов пропустят матчи 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за перебора жёлтых карточек (4). Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

В указанном туре не сможет принять участие нападающий «Балтики» Ираклий Манелов, получивший красную карточку в игре со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

Также 18-й тур РПЛ пропустит главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев, который был дисквалифицирован КДК РФС на три матча за оскорбительный жест во встрече с красно-белыми.

После 17 игр чемпионата России первое место с 37 очками занимает «Краснодар». На второй строчке с 36 очками располагается ЦСКА. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 36 очков.

Материалы по теме
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Талалаева на три матча РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android