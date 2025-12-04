Четыре футболиста и Талалаев пропустят 18-й тур РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Андрей Ивлев, защитник ЦСКА Матвей Лукин и нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов пропустят матчи 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги из-за перебора жёлтых карточек (4). Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

В указанном туре не сможет принять участие нападающий «Балтики» Ираклий Манелов, получивший красную карточку в игре со «Спартаком» (1:0) в 17-м туре.

Также 18-й тур РПЛ пропустит главный тренер калининградской команды Андрей Талалаев, который был дисквалифицирован КДК РФС на три матча за оскорбительный жест во встрече с красно-белыми.

После 17 игр чемпионата России первое место с 37 очками занимает «Краснодар». На второй строчке с 36 очками располагается ЦСКА. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 36 очков.

Материалы по теме КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Талалаева на три матча РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: