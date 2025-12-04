Мадридский «Реал» готовит доклад о судействе и «Барселоне» — El Chiringuito

Мадридский «Реал» готовится к серьёзному шагу в деле об испанском судействе в эпоху Негрейры. Клуб представит в ФИФА подробный отчёт, включающий многочисленные документы и видео, в качестве доказательств того, что он более 20 лет является жертвой спортивных ошибок в Ла Лиге, сообщает El Chiringuito.

Досье, которое, как сообщается, почти готово, призвано установить, что некоторые судейские решения систематически наносили ущерб клубу.

Инициатива появилась на фоне крайне напряжённых отношений между «Реалом» и «Барселоной», обострившихся после недавних комментариев нападающего сине-гранатовых Ламина Ямаля по поводу того, что «Реал» постоянно жалуется и жульничает, а также реакции президента каталонского клуба Жоана Лапорты, осудившего мадридцев за предвзятость по отношению к «Барселоне».

С помощью этого доклада «Реал» стремится не только защитить свой имидж, но и повлиять на международные дискуссии об испанском судействе.