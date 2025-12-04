Вирц — о «Ливерпуле»: у нас в раздевалке невероятный состав — харизматичные личности

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о составе команды, а также о своей игре в нынешнем сезоне после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом», который завершился вничью со счётом 1:1.

«У нас в раздевалке невероятный состав — харизматичные личности и отличные игроки. Нам просто нужно ещё немного времени, чтобы найти друг друга и создать более удачный импульс для развития, и тогда, думаю, всё скоро начнёт складываться в нашу пользу. Необходимо просто усердно работать и оставаться единым коллективом, тогда, надеюсь, мы добьёмся большего успеха. Я рад, что дела у меня идут немного лучше. Я всегда стараюсь усердно работать на поле, в том числе и без мяча, но иногда нужно и немного удачи, чтобы забить гол или сделать голевую передачу», — приводит слова Вирца официальный сайт клуба.

После 14 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сандерленд» располагается на шестой строчке. У команды 23 очка в активе.