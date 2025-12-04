Скидки
Главная Футбол Новости

«Арсенал» интересуется атакующим полузащитником «Вильярреала» — Football Espana

Атакующий полузащитник «Вильярреала» Альберто Молейро попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», сообщает Football Espana.

«Арсенал» готов приобрести футболиста в январе. Руководство считает, что команде необходима более глубокая атакующая линия. Универсальность игрока является одним из преимуществ для тренера Микеля Артеты. Лондонский клуб готов заплатить за полузащитника € 35 млн. Интерес к Молейро также проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Действующее трудовое соглашение игрока с «Вильярреалом» рассчитано до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне Молейро провёл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Новости. Футбол
