Стали известны топ-5 Семака, Челестини и Слуцкого в голосовании «Первая пятёрка» — 2025

Стало известно, как российские и зарубежные тренеры из клубов Мир Российской Премьер-Лиги голосовали при определении победителя премии «Первая пятёрка» лучшему молодому футболисту страны по итогам года. Напомним, награда досталась полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

Магомед Адиев: («Крылья Советов»)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Кирилл Глебов (ЦСКА).

3. Вадим Раков («Крылья Советов»).

4. Игорь Дмитриев («Спартак»).

5. Ульви Бабаев («Динамо»).

Михаил Галактионов («Локомотив»)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Игорь Дмитриев («Спартак»).

3. Кирилл Глебов (ЦСКА).

4. Илья Рожков («Рубин»).

5. Дмитрий Пестряков («Акрон»).

Ролан Гусев («Динамо»)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Кирилл Глебов (ЦСКА).

3. Курбан Расулов («Динамо»).

4. Матвей Лукин (ЦСКА).

5. Виктор Окишор («Динамо»).

Мурад Мусаев («Краснодар»)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Кирилл Глебов (ЦСКА).

3. Данила Козлов («Краснодар»).

4. Матвей Лукин (ЦСКА).

5. Илья Рожков («Рубин»).

Сергей Семак («Зенит»)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Кирилл Глебов (ЦСКА).

3. Игорь Дмитриев («Спартак»).

4. Дмитрий Пестряков («Акрон»).

5. Матвей Лукин (ЦСКА).

Юрий Сёмин

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Кирилл Глебов (ЦСКА).

3. Матвей Лукин (ЦСКА).

4. Игорь Дмитриев («Спартак»).

5. Дмитрий Васильев («Зенит).

Леонид Слуцкий

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Кирилл Глебов (ЦСКА).

3. Дмитрий Пестряков («Акрон»).

4. Илья Рожков («Рубин»).

5. Вадим Раков («Крылья Советов).

Фабио Челестини (ЦСКА)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Кирилл Глебов (ЦСКА).

3. Матвей Лукин (ЦСКА).

4. Дмитрий Пестряков («Акрон»).

5. Данила Козлов («Краснодар»).