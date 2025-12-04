«Зенит» отказался продавать Романа Вегу в «Ривер Плейт» — журналист Грова

«Зенит» не намерен продавать защитника Романа Вегу в «Ривер Плейт», проявляющий интерес к 21-летнему футболисту. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, теперь аргентинский клуб переключил внимание на защитника «Борнмута» Хулио Солера.

Вега выступает в составе санкт-петербургской команды с лета 2025 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Самые результативные легионеры РПЛ: