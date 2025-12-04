«Ливерпуль» не побеждает в трёх матчах подряд на «Энфилде» впервые с 2021 года

«Ливерпуль» не может одержать победу в трёх матчах подряд во всех турнирах на стадионе «Энфилд» после встречи 14-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:1). Подобная серия происходит впервые с марта 2021 года. Об этом сообщает аккаунт Opta Sports в соцсети X.

Ранее подопечные Арне Слота на домашнем стадионе разгромно проиграли «Ноттингем Форест» со счётом 0:3, уступили нидерландскому ПСВ (1:4) в рамках Лиги чемпионов и теперь не смогли победить «Сандерленд».

На данный момент «Ливерпуль» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. В следующем туре «красные» 6 декабря на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед».