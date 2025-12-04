Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» не побеждает в трёх матчах подряд на «Энфилде» впервые с 2021 года

«Ливерпуль» не побеждает в трёх матчах подряд на «Энфилде» впервые с 2021 года
Комментарии

«Ливерпуль» не может одержать победу в трёх матчах подряд во всех турнирах на стадионе «Энфилд» после встречи 14-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:1). Подобная серия происходит впервые с марта 2021 года. Об этом сообщает аккаунт Opta Sports в соцсети X.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 Тальби – 67'     1:1 Мукиэле – 81'    

Ранее подопечные Арне Слота на домашнем стадионе разгромно проиграли «Ноттингем Форест» со счётом 0:3, уступили нидерландскому ПСВ (1:4) в рамках Лиги чемпионов и теперь не смогли победить «Сандерленд».

На данный момент «Ливерпуль» с 22 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. В следующем туре «красные» 6 декабря на выезде сыграют с «Лидс Юнайтед».

Материалы по теме
«Сандерленд» снова кошмарит топов! У Вирца забрали гол за «Ливерпуль», а ван Дейк «привёз»
«Сандерленд» снова кошмарит топов! У Вирца забрали гол за «Ливерпуль», а ван Дейк «привёз»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android