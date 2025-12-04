«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 4 декабря, состоится матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступит Эндрю Китчен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 13 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 21 очко. «Вест Хэм» располагается на 18-й строчке. У команды 11 очков в активе.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 8 декабря сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Вест Хэм» на день раньше встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион».