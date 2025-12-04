Скидки
Вирц прокомментировал ничью «Ливерпуля» с «Сандерлендом» в матче АПЛ
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался после матча 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Сандерлендом» со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 Тальби – 67'     1:1 Мукиэле – 81'    

«Я разочарован тем, что мы не победили. Конечно, когда проигрываешь 0:1, всегда лучше набрать очко, чем ничего, но, мы хотели победить. Болельщики поддерживали нас, поэтому я немного расстроен, однако в то же время горжусь тем, что мы смогли вернуться в игру после пропущенного гола. Думаю, в первом тайме у нас было не так много моментов, и мы знали, что их будет немного во втором. Нам просто нужно было набраться терпения и оказывать давление на соперника. Именно это мы и пытались сделать. Но в итоге набрали одно очко, и это лучше, чем ничего… Мы хорошо поработали после счёта 0:1, и нам нужно продолжать в том же духе в следующих играх», — приводит слова Вирца официальный сайт клуба.

После 14 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Сандерленд» располагается на шестой строчке. У команды 23 очка в активе.

