Мбаппе — главная звезда ЧМ-2026 по версии The Athletic, Роналду нет в топ-10

Спортивное издание The Athletic составило рейтинг 100 лучших футболистов, которые примут участие на грядущем чемпионате мира. Первое место в списке занял нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. На второй строчке расположился форвард норвежской национальной команды Эрлинг Холанд. Замкнул тройку лидеров испанец Ламин Ямаль.

Топ-10 лучших футболистов чемпионата мира — 2026 по версии The Athletic:

Килиан Мбаппе (Франция). Эрлинг Холанд (Норвегия). Ламин Ямаль (Испания). Гарри Кейн (Англия). Педри (Испания). Джуд Беллингем (Англия). Винисиус Жуниор (Бразилия). Лионель Месси (Аргентина). Кевин Де Брёйне (Бельгия). Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

Отметим, нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду занял 25-е место в рейтинге.

Материалы по теме Мбаппе похвалил игру «Реала» после победы над «Атлетиком»

Топ-5 легенд футбола: