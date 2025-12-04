«Вулверхэмптон» выразил соболезнования в день рождения Диогу Жоты

«Вулверхэмптон» почтил память нападающего Диогу Жоты. Сегодня, 4 декабря, нападающий сборной Португалии мог отпраздновать свой 29-й день рождения. 3 июля 2025 года футболист и его брат Андре погибли в автокатастрофе.

«Думаем о Диогу сегодня, в тот день, когда ему исполнилось бы 29 лет. Передаём нашу любовь его семье и близким. Мы никогда его не забудем», – сообщает аккаунт «Вулверхэмптона» в соцсети X.

В составе «Вулвз» Диогу Жота выходил на поле в 131 матче во всех турнирах и забил 44 гола. В 2020 году форвард перешёл в «Ливерпуль», с которым стал чемпионом АПЛ, а также выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги. После его смерти клуб вывел 20-й номер из обращения.