Месси — о Паредесе: он привнёс большие изменения в «Бока Хуниорс»

38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о экс-футболисте «Зенита», который сейчас выступает за «Бока Хуниорс», Леандро Паредесе.

«Он привнёс большие изменения в «Бока Хуниорс». Сегодня они очень сильны, особенно в домашних матчах. Во многом это благодаря ему, его стилю игры, потому что он умеет организовать команду на поле. Я рад за него, потому что он мой друг, и я его очень люблю», — приводит слова Месси ESPN.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Бока Хуниорс» 17 встреч во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.