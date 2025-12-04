Опубликованы топ-5 Генича, Ловчева и Арустамяна в голосовании «Первая пятёрка» — 2025

Стало известно, как футбольные эксперты голосовали при определении победителя премии «Первая пятёрка» лучшему молодому футболисту Мир Российской Премьер-Лиги по итогам года. Напомним, награда досталась полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

Нобель Арустамян (комментатор)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Игорь Дмитриев («Спартак»).

3. Кирилл Глебов (ЦСКА).

4. Ульви Бабаев («Динамо»).

5. Дмитрий Пестряков («Акрон»).

Константин Генич (комментатор)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Кирилл Глебов (ЦСКА).

3. Игорь Дмитриев («Спартак»).

4. Матвей Лукин (ЦСКА).

5. Илья Рожков («Рубин»).

Денис Казанский (комментатор)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Вадим Раков («Крылья Советов).

3. Кирилл Глебов (ЦСКА).

4. Матвей Лукин (ЦСКА).

5. Игорь Дмитриев («Спартак»).

Евгений Ловчев (эксперт)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Игорь Дмитриев («Спартак»).

3. Ульви Бабаев («Динамо»).

4. Кирилл Глебов (ЦСКА).

5. Данила Козлов («Краснодар»).

Вячеслав Опахин («Чемпионат»)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Максим Шнапцев («Пари НН»).

3. Дмитрий Пестряков («Акрон»).

4. Вадим Раков («Крылья Советов»).

5. Илья Рожков («Рубин»).

Георгий Черданцев (комментатор)

1. Матвей Кисляк (ЦСКА).

2. Кирилл Глебов (ЦСКА)

3. Ульви Бабаев («Динамо»).

4. Игорь Дмитриев («Спартак»).

5. Вадим Раков («Крылья Советов»).