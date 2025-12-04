Скидки
Агент Кирилла Глебова назвал игрока ЦСКА лучшим молодым нападающим России

Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, назвал своего клиента лучшим молодым форвардом России и сравнил его с вингером «Локомотива» Сергеем Пиняевым. Ранее Глебов занял второе место в номинации «Первая пятёрка» — 2025, уступив одноклубнику Матвею Кисляку.

«Конечно, Глебова можно назвать лучшим молодым нападающим России. Как представитель Кирилла очень рад, что специалисты оценили его игру. Он уже долгое время в ЦСКА, шёл к тому, чтобы стать основным. И сейчас стал, оправдывает доверие. Если сравнивать Глебова и Пиняева, для меня Глебов — лучший.

В совсем юном возрасте я привёз Кирилла из Челябинска. Мне очень приятно, что такие ребята добираются до высокого уровня, играют в ЦСКА и вызываются в сборную России», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

