Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» сделал заявление о состоянии здоровья Шевалье и Хакими в преддверии матча с «Ренном»

«ПСЖ» сделал заявление о состоянии здоровья Шевалье и Хакими в преддверии матча с «Ренном»
Комментарии

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте проинформировала о состоянии здоровья защитников Нуну Мендеша, Ашрафа Хакими и Лукаса Бералдо, а также вратаря Люка Шевалье и нападающего Дезире Дуэ. В субботу, 6 декабря, парижский клуб встретится с «Ренном» в матче 15-го тура чемпионата Франции.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
  • Дезире Дуэ восстанавливается.
  • Нуну Мендеш продолжает реабилитацию.
  • Ашраф Хакими продолжает работать по индивидуальной программе реабилитации.
  • Люка Шевалье, получивший травму лодыжки в матче с «Монако» в минувшую субботу, по-прежнему лечится.
  • Лукас Бералдо тренируется в зале после перенапряжения в левой икроножной мышце.
Материалы по теме
Шевалье не тренировался с «ПСЖ» в среду, участие в ближайшем матче под вопросом — Хоукинс

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android