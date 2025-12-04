«ПСЖ» сделал заявление о состоянии здоровья Шевалье и Хакими в преддверии матча с «Ренном»

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» на официальном сайте проинформировала о состоянии здоровья защитников Нуну Мендеша, Ашрафа Хакими и Лукаса Бералдо, а также вратаря Люка Шевалье и нападающего Дезире Дуэ. В субботу, 6 декабря, парижский клуб встретится с «Ренном» в матче 15-го тура чемпионата Франции.

Дезире Дуэ восстанавливается.

Нуну Мендеш продолжает реабилитацию.

Ашраф Хакими продолжает работать по индивидуальной программе реабилитации.

Люка Шевалье, получивший травму лодыжки в матче с «Монако» в минувшую субботу, по-прежнему лечится.

Лукас Бералдо тренируется в зале после перенапряжения в левой икроножной мышце.

