Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Глебова ответил, есть ли сумма отступных в контракте игрока с ЦСКА

Агент Глебова ответил, есть ли сумма отступных в контракте игрока с ЦСКА
Комментарии

Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Кирилла Глебова, ответил на вопрос о возможных отступных в контракте игрока красно-синих.

«В контракте Кирилла Глебова с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард ЦСКА выходил на поле в 21 матче во всех турнирах за клуб, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Ранее Кирилл Глебов занял второе место в голосовании на награду «Первая пятёрка» — 2025, уступив одноклубнику Матвею Кисляку.

Материалы по теме
Валерий Газзаев: Глебов и Кисляк станут звёздами европейского уровня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android