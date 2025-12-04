Агент Глебова ответил, есть ли сумма отступных в контракте игрока с ЦСКА

Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы нападающего ЦСКА Кирилла Глебова, ответил на вопрос о возможных отступных в контракте игрока красно-синих.

«В контракте Кирилла Глебова с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов», — сказал Хархаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне 20-летний форвард ЦСКА выходил на поле в 21 матче во всех турнирах за клуб, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Ранее Кирилл Глебов занял второе место в голосовании на награду «Первая пятёрка» — 2025, уступив одноклубнику Матвею Кисляку.