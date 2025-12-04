Скидки
Игрок «Спартака» Маркиньос поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

Футболист московского «Спартака» Маркиньос высказался о предстоящем дерби с «Динамо» в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в субботу, 6 декабря, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Мы готовы к игре с «Динамо». Естественно, настроение после проигрыша «Балтике» не очень. Мы очень много работали на этой неделе, выкладывались на максимум для того, чтобы подойти в лучшей форме и наилучших кондициях к предстоящей игре. Это очень важный матч. Это дерби. Мы всё понимаем. Поэтому будем готовы», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Перед заключительным туром осенней части сезона «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ с 28 очками в 17 матчах. «Динамо» располагается на девятой строчке. В активе команды 20 набранных очков.

