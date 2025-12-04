Скидки
Мурад Мусаев отреагировал на 200 проведенных матчей главным тренером «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о 200 матчах на посту главного тренера команды. Юбилейной для специалиста стала игра 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с «Оренбургом» (4:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Кривцов – 4'     2:0 Кордоба – 57'     3:0 Батчи – 72'     4:0 Жубал – 85'    

«200 матчей провести для меня большая честь, особенно в современном мире, когда тренер работает один-два сезона в клубе. Если говорить в целом об этом этапе, то его можно разделить на два. В 2018-м, когда я делал первые свои шаги и считаю, что те три года были очень успешными. Мы завоевали две бронзовые медали. Играли в Лиге Европы, в Лиге чемпионов. Второй этап, когда я вернулся. Мы были вторыми и вот наконец-то стали чемпионами», — сказал Мусаев на официальном YouTube-канале клуба.

