Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джику: Маркиньос заслуживает награду «Золотой кабан» — он работяга

Джику: Маркиньос заслуживает награду «Золотой кабан» — он работяга
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Александер Джику прокомментировал вручение бразильскому футболисту красно-белых Маркиньосу награды «Золотой кабан» по итогам прошлого сезона. Вингер был признан болельщиками лучшим игроком команды в сезоне-2024/2025.

«Маркиньос действительно заслуживает эту награду. Он настоящий работяга. Перед каждой тренировкой он дополнительно работает в зале. Марки, продолжай в том же духе», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2024/2025 26-летний Маркиньос провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Материалы по теме
«Спартак» и «Динамо» доказали — чудес не бывает. Романова и Гусева зимой уберут
«Спартак» и «Динамо» доказали — чудес не бывает. Романова и Гусева зимой уберут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android