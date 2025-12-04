Джику: Маркиньос заслуживает награду «Золотой кабан» — он работяга

Защитник московского «Спартака» Александер Джику прокомментировал вручение бразильскому футболисту красно-белых Маркиньосу награды «Золотой кабан» по итогам прошлого сезона. Вингер был признан болельщиками лучшим игроком команды в сезоне-2024/2025.

«Маркиньос действительно заслуживает эту награду. Он настоящий работяга. Перед каждой тренировкой он дополнительно работает в зале. Марки, продолжай в том же духе», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2024/2025 26-летний Маркиньос провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 11 голевыми передачами.