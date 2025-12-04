Скидки
В РПЛ отреагировали на слухи о возможном введении двухминутных удалений

В РПЛ отреагировали на слухи о возможном введении двухминутных удалений
Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги прокомментировала информацию о потенциальном введении с лета 2026 года двухминутных удалений за симуляцию травм или после оказания медицинской помощи.

«На данный момент мы не подтверждаем эту информацию. Изменений не планируется», — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе РПЛ.

Согласно указанному правилу, игрок должен покинуть поле на две минуты при условии, что он получил повреждение после нарушения или просто упал на газон, обозначая повреждение, а судья остановил игру с целью оказания помощи. Международная федерация футбола (ФИФА) тестирует подобные удаления на Кубке арабских наций, проходящем в Дохе (1-18 декабря).

Какие карточки есть в футболе:

