В РПЛ отреагировали на слухи о возможном введении двухминутных удалений

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги прокомментировала информацию о потенциальном введении с лета 2026 года двухминутных удалений за симуляцию травм или после оказания медицинской помощи.

«На данный момент мы не подтверждаем эту информацию. Изменений не планируется», — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе РПЛ.

Согласно указанному правилу, игрок должен покинуть поле на две минуты при условии, что он получил повреждение после нарушения или просто упал на газон, обозначая повреждение, а судья остановил игру с целью оказания помощи. Международная федерация футбола (ФИФА) тестирует подобные удаления на Кубке арабских наций, проходящем в Дохе (1-18 декабря).

