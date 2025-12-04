Скидки
«Я счастлив». Игрок «Спартака» Маркиньос — о получении награды «Золотой кабан»

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Маркиньос высказался о получении награды «Золотой кабан», которая вручается лучшему футболисту или тренеру клуба прошедшего сезона по результатам голосования болельщиков команды.

— Конечно, я счастлив получить награду «Золотой кабан». Однако на самом деле она принадлежит не только мне, но и всей команде. Вся команда играет, побеждает. И каждый из нас ничего не значит без коллектива. Я счастлив. Особенно радостно, что эта награда получена от болельщиков. Они смотрят, оценивают — значит, я чего-то добился и показал на поле.

— Запомнил ли ты тех, кто жёстче всего ударил тебя в коридоре, когда поздравили с наградой?
— Да, я всех запомнил. По именам. Их три человека —Жедсон, Ву и Джику. С каждым из них у меня будет разговор, — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джику: Маркиньос заслуживает награду «Золотой кабан» — он работяга
