Футболистка сборной России рассказала, как переживала отсутствие интернета в КНДР

Комментарии

Футболистка «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина в колонке для «Чемпионата» рассказала, как перенесла отсутствие интернета в КНДР. Женские сборные двух стран встречались в двух товарищеских матчах 27 и 30 ноября.

«Мы жили в классическом отеле. Быт – как в любой другой командировке. Естественно, не было связи и интернета, но это известный факт. В холле отеля можно было купить доступ к Wi-Fi: 10 минут – за $ 2. Первые несколько дней я вообще не пользовалась этой функцией, потом заходила на 10-20 минут в день – поддерживать связь с близкими. Этот информационный детокс мне понравился. Оказывается, если ты не сидишь в социальных сетях – ничего критичного не происходит. За это время я успела прочитать книгу и разгрузить голову, а самое классное – мы очень много общались в команде.

Я знаю, что хоккеист Артемий Панарин уже два года пользуется кнопочным телефоном и решает все нужные вопросы (оплатить счета, командный чат, бытовые дела) по планшету. Давно задумывалась, не попробовать ли так же. После такого «безинтернетного» опыта в Корее желание увеличилось», — написала Куропаткина в колонке для «Чемпионата».

