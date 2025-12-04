Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркиньос рассказал о совместных встречах бразильских игроков в РПЛ

Маркиньос рассказал о совместных встречах бразильских игроков в РПЛ
Комментарии

Нападающий «Спартака» Маркиньос рассказал о совместном времяпрепровождении с другими бразильскими футболистами, выступающими в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Действительно, такие встречи были. Я несколько раз участвовал в них. Всегда приятно провести с соотечественникам время. Но, как говорится, за пределами поля мы друзья, а на поле мы соперники.

— Кто лучше всех готовит из бразильцев в РПЛ?
— Я готовлю лучше (смеётся), — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне футболист «Спартака» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
«В эти дни прохладно». Маркиньос — об игре в России зимой

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android