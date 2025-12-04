Маркиньос рассказал о совместных встречах бразильских игроков в РПЛ

Нападающий «Спартака» Маркиньос рассказал о совместном времяпрепровождении с другими бразильскими футболистами, выступающими в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Действительно, такие встречи были. Я несколько раз участвовал в них. Всегда приятно провести с соотечественникам время. Но, как говорится, за пределами поля мы друзья, а на поле мы соперники.

— Кто лучше всех готовит из бразильцев в РПЛ?

— Я готовлю лучше (смеётся), — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне футболист «Спартака» принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Самые результативные легионеры РПЛ: