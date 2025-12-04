«В эти дни прохладно». Маркиньос — об игре в России зимой

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Маркиньос высказался о погодных условиях в России и своей адаптации к ним.

«На самом деле, в эти дни прохладно (улыбается). К тому же я бразилец. В тех местах, откуда я родом, очень жарко. Бывает до 30-40 градусов тепла. С этой точки зрения, конечно же, непросто. Но я адаптируюсь достаточно быстро к любым температурам или другим иным ситуациям. Мне и моей семье очень нравится здесь. Сейчас, конечно, хочется поехать к родственникам. Но это уже будет после окончания этой части», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Спартак» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.