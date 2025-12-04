Игрок «Спартака» Маркиньос подвёл итоги года

Футболист московского «Спартака» Маркиньос подвёл итоги 2025 года.

— Если мы говорим про весь календарный год, то для меня он получился очень непростым. Особенно личное. Вы знаете, у меня ушёл из жизни отец. И в целом у меня были определённые проблемы, которые не связаны с тем, что было на поле.

Если говорить о моей карьере, то я достаточно прибавил как профессионал и футболист — получилось много всего хорошего. Профессионально этот год лично для себя я оцениваю позитивно. Думаю, что для команды в целом тоже есть позитив. Команда играет, в некоторых встречах показывала хороший футбол. В последнее время мы видим, что наигрываются определённые связи и команда прибавляет от матча к матчу. Надеюсь, что дальше так и будет продолжаться, — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне бразильский футболист красно-белых в 19 матчах забил пять голов и отдал три результативные передачи. «Спартак» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице с 28 очками.