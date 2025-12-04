Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Маркиньос подвёл итоги года

Игрок «Спартака» Маркиньос подвёл итоги года
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Маркиньос подвёл итоги 2025 года.

— Если мы говорим про весь календарный год, то для меня он получился очень непростым. Особенно личное. Вы знаете, у меня ушёл из жизни отец. И в целом у меня были определённые проблемы, которые не связаны с тем, что было на поле.

Если говорить о моей карьере, то я достаточно прибавил как профессионал и футболист — получилось много всего хорошего. Профессионально этот год лично для себя я оцениваю позитивно. Думаю, что для команды в целом тоже есть позитив. Команда играет, в некоторых встречах показывала хороший футбол. В последнее время мы видим, что наигрываются определённые связи и команда прибавляет от матча к матчу. Надеюсь, что дальше так и будет продолжаться, — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне бразильский футболист красно-белых в 19 матчах забил пять голов и отдал три результативные передачи. «Спартак» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице с 28 очками.

Материалы по теме
«Спартак» и «Динамо» доказали — чудес не бывает. Романова и Гусева зимой уберут
«Спартак» и «Динамо» доказали — чудес не бывает. Романова и Гусева зимой уберут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android