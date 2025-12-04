И. о. главного тренера «Спартака» Романов: готовы отдать все силы для победы над «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Динамо» в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в субботу, 6 декабря, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Команда к игре подходит в хорошем состоянии. Очень хорошая реакция была на обидное поражение в Калининграде. Все готовы к игре, все готовы биться. Понимают, что это дерби и что это заключительный матч этого этапа. Все готовы отдать все силы, чтобы победить в этом матче. На данный момент все здоровы. Все сегодня принимали участие в тренировочном занятии», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Перед заключительным туром осенней части сезона «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ с 28 очками в 17 матчах. «Динамо» располагается на девятой строчке. В активе команды 20 набранных очков.