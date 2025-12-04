«Ливерпуль» может усилить состав нападающим из «Лейпцига» — TEAMtalk

Скауты «Ливерпуля» настаивают на подписании клубом 19-летнего нападающего «Лейпцига» Яна Диоманда. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, за ивуарийским футболистом также следят Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», однако мерсисайдцы являются наиболее вероятным кандидатом на покупку вингера «быков».

Подчёркивается, что немецкий клуб не хочет продавать Диоманда, но в его контракте есть пункт об отступных в размере € 100 млн.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме «Ливерпуль» не побеждает в трёх матчах подряд на «Энфилде» впервые с 2021 года

Сколько стоят молодые футболисты: