Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» обвинил Дурана в эксгибиционизме и обратился в прокуратуру — Hurriyet

«Галатасарай» обвинил Дурана в эксгибиционизме и обратился в прокуратуру — Hurriyet
Комментарии

«Галатасарай» подал заявление на возбуждение уголовного дела в отношении нападающего «Фенербахче» Джона Дурана. Колумбийский форвард сравнял счёт в матче принципиальных соперников на 90+6-й минуте, после чего эмоционально отпраздновал гол. Футболист схватил себя за член и дёргал его во время празднования. В обращении в прокуратуру игрока призывают наказать за эксгибиционизм и сексуальные домогательства. Об этом сообщает Hurriyet.

Турция — Суперлига . 14-й тур
01 декабря 2025, понедельник. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
Окончен
1 : 1
Галатасарай
Стамбул
0:1 Зане – 27'     1:1 Дуран – 90+6'    

Джон Дуран выступает за «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Права на игрока принадлежат саудовскому «Аль-Насру».

После 14 туров чемпионата Турции «Галатасарай» и «Фенербахче» занимают первое и второе место в турнирной таблице. У команд 33 и 32 очка.

Материалы по теме
Огонь в Турции! «Фенербахче» забил ответный мяч «Галатасараю» на 90+6-й минуте! LIVE
Live
Огонь в Турции! «Фенербахче» забил ответный мяч «Галатасараю» на 90+6-й минуте! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android