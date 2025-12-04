И. о. главного тренера «Спартака» Романов: игра с «Динамо» всегда стоит особняком

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов рассказал о мотивации команды в преддверии дерби со столичным «Динамо» в рамках 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Как отреагировала команда на поражение в Калининграде?

— У нас мотивация, помимо «Балтики». Игра с «Динамо» всегда стоит особняком. Это дерби, это «Динамо». Здесь дополнительной мотивации не нужно. Что касается «Балтики», то все понимали, что создали достаточно голевых моментов. И по качеству игра была достаточно хорошая. Все понимали, что нужно продолжать двигаться в этом направлении. Будем делать определённые коррективы, в частности в реализации голевых моментов, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 очков.