Мусаев — о «Краснодаре»: работать в родном городе — большая привилегия, большое счастье

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о работе в клубе.

«В целом работать в родном городе, в родном клубе, в котором я уже больше 10 лет, это большая привилегия, большое счастье. Мало кто работает дома и тем более – становится чемпионом. Поэтому пока всё хорошо, я счастлив, но все мои мысли о том, как сделать футбольный клуб «Краснодар» лучше и добиться ещё большего успеха. Всё произошло стремительно. Помню, было 1 апреля, я ещё был тренером молодёжки. Основная команда, по-моему, сыграла вничью с «Анжи», и мне позвонил президент клуба, сказал, что хочет с нами поговорить, и буквально на следующий день мне объявили, что я уже главный тренер», — сказал Мусаев на официальном YouTube-канале клуба.

Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. В 2024 году специалист вернулся на пост главного тренера команды. Под его руководством «Краснодар» стал чемпионом России сезона-2024/2025.