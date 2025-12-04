Вадим Романов ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопрос о своём будущем в московском клубе.

— Есть ли у вас понимание о будущем: что лично ждёт вас и команду?

— Сейчас мы думаем только о «Динамо». Что будет после «Динамо» — будем понимать после «Динамо», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Романов является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с 11 ноября. В этот день московский клуб покинул сербский специалист Деян Станкович.

После 17 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место.

