Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Романов ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Вадим Романов ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопрос о своём будущем в московском клубе.

— Есть ли у вас понимание о будущем: что лично ждёт вас и команду?
— Сейчас мы думаем только о «Динамо». Что будет после «Динамо» — будем понимать после «Динамо», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Романов является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с 11 ноября. В этот день московский клуб покинул сербский специалист Деян Станкович.

После 17 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место.

Материалы по теме
И. о. главного тренера «Спартака» Романов: игра с «Динамо» всегда стоит особняком

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android