И. о. главного тренера «Спартака» Романов отреагировал на дисквалификацию Талалаева

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после удаления в матче с красно-белыми в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой новичка РПЛ (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

— КДК дал три матча дисквалификации Талалаеву за жест. И было сказано, что жест был в адрес скамейки «Спартака». Был ли разговор после матча с Талалаевым? Может, были извинения?
— Нет. Мы остались в стороне от всей этой истории. Мне добавить нечего, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на три матча Мир РПЛ за оскорбительный жест.

