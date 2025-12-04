И. о. главного тренера «Спартака» Романов отреагировал на дисквалификацию Талалаева

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после удаления в матче с красно-белыми в 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой новичка РПЛ (1:0).

— КДК дал три матча дисквалификации Талалаеву за жест. И было сказано, что жест был в адрес скамейки «Спартака». Был ли разговор после матча с Талалаевым? Может, были извинения?

— Нет. Мы остались в стороне от всей этой истории. Мне добавить нечего, — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на три матча Мир РПЛ за оскорбительный жест.