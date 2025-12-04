И. о. главного тренера «Спартака» Романов рассказал о подготовке к матчу с «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов рассказал о подготовке к матчу 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».

— Столкнулись ли с проблемой при подготовке к «Динамо», что иногда состав у них вопреки ожидаемому?

— «Динамо» достаточно изученная нами команда. Мы понимаем, как они играли с предыдущим тренерским штабом и как они играют сейчас. Но мы отталкиваемся прежде всего от своей игры. Будем так же продолжать при подготовке к «Динамо», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками, «Спартак» располагается на шестой строчке, набрав 28 очков.